10:14, 04 Апрель 2021 | GMT +6
Девять регионов РК находятся «красной» и «желтой» зонах по коронавирусу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 4 апреля в «красной» зоне по распространению коронавируса по-прежнему находятся шесть регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: город Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.