Девять регионов находятся в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно эпидемиологической ситуации в «красной» зоне высокого риска находятся 9 регионов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, согласно мировому рейтингу Казахстан по показателю заболеваемости находится на 107 месте, по показателю летальности - на 108 месте.

«В зоне высокого риска находятся 9 регионов - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области. На прошедшей неделе в «красную» зону перешли Павлодарская и Жамбылская области. В зоне среднего эпидриска на сегодня находятся пять регионов - Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Мангистауская области. В «зеленой» зоне три региона - Костанайская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области», - сообщил Алексей Цой на заседании Правительства.

Министр проинформировал, что в Казахстане на 4 мая зарегистрировано 330 071 больной с положительным результатом на COVID-19 и 52 093 случая - КВИ минус.