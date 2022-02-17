Девять регионов Казахстана - в «зеленой» зоне по распространению КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 февраля, девять регионов республики находятся в «зеленой» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: г. Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.