Девять провизорных центров для больных коронавирусом закрылись в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Девять больниц в Алматинской области вернулись к прежнему режиму работы и плановому приему пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
В случае если осенью начнется вторая волна коронавируса и не будет хватать мест для лечения ковидных больных, медучреждения снова будут переоборудованы в стационары для заражённых.
Сейчас в Талдыкоргане строится модульная инфекционная больница на 200 коек. Ее планируют сдать в октябре. Что касается лекарств, местные власти заверяют, что в регионе имеется двухмесячный запас медикаментов. В ближайшее время будет закуплено и дополнительное медоборудование. «Дополнительно нам из Минздрава выделены около 120 ИВЛ, плюс закуп идет 100 ИВЛ от местных исполнительных органов. Также аким области поддержал нас, и будет закуп двух новых КТ-аппаратов, рентген-оборудования и другого оборудования», - сказал руководитель областного Управления здравоохранения: - Омирзак Ниязбеков.
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