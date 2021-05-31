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    15:18, 31 Май 2021 | GMT +6

    Девять проектов на $665 млн реализовано в Казахстане  в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала 2021 года реализовано 9 проектов на общую сумму 665 млн. долл. США. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается текущего года, то по итогам первого квартала 2021 года уже реализовано 9 проектов на общую сумму 665 млн долларов США. Из них на отрасль альтернативной энергетики приходится четыре проекта на сумму $172 млн, нефтегазохимия – два проекта на $110 млн., а также металлургия, производство строительных материалов и туризм. Два из них реализованы транскомпанией Air Liquide. Инвесторы реализовали проекты по производству технических газов, сжатого воздуха и азота», - сказал Меиржан Юсупов.

    Также он отметил реализацию трех проектов в области ВИЭ российскими инвесторами компании Hevel. В Туркестанской, Кызылординской областях и в городе Шымкенте было построено три СЭС мощностью 80 МВт. Кроме того, итальянская транснациональная компания ENI возвела ветреную электростанцию мощностью 48 МВт в Актюбинской области.

    «Вместе с этим, хочу отметить, что Казахинвест продолжит активную работу по реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики Республики Казахстан. До конца года при поддержке Казахинвест планируется обеспечить ввод в эксплуатацию еще 36 проектов на сумму порядка 4,4 млрд долл. США», - заключил Меиржан Юсупов.



    Теги:
    Инвестпроекты Экономика
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