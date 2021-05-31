Девять постов нового типа установят в северных регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об установке стационарных постов нового формата в северных регионах Казахстана рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе рабочей поездки в северный регион министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев ознакомился с выполнением задач, поставленных Главой государства по реализации основных принципов реформирования полиции. Это обеспечение прозрачности и сервисного подхода в работе с населением», - сказал Нурильда Ораз на брифинге в МВД.

Установка стационарных постов является ключевым фактором развития принципа «ближе к народу».

«Для этой цели министр сообщил, что в Костанайской области будут установлены пять стационарных постов полиции нового формата, а в СКО – четыре стационарных поста. Кроме того, глава МВД отметил, что увеличение количества пеших патрулей во дворах жилых домов, парках, скверах обеспечит постоянное присутствие полиции повсеместно и поручил пересмотреть порядок несения службы на улицах», - отметил представитель МВД.

«Также поручено уделить особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения и реформированию местной полицейской службы, в том числе повышению статуса участковых инспекторов», - заключил Н. Ораз.