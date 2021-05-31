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    13:27, 31 Май 2021 | GMT +6

    Девять постов нового типа установят в северных регионах РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об установке стационарных постов нового формата в северных регионах Казахстана рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе рабочей поездки в северный регион министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев ознакомился с выполнением задач, поставленных Главой государства по реализации основных принципов реформирования полиции. Это обеспечение прозрачности и сервисного подхода в работе с населением», - сказал Нурильда Ораз на брифинге в МВД.

    Установка стационарных постов является ключевым фактором развития принципа «ближе к народу».

    «Для этой цели министр сообщил, что в Костанайской области будут установлены пять стационарных постов полиции нового формата, а в СКО – четыре стационарных поста. Кроме того, глава МВД отметил, что увеличение количества пеших патрулей во дворах жилых домов, парках, скверах обеспечит постоянное присутствие полиции повсеместно и поручил пересмотреть порядок несения службы на улицах», - отметил представитель МВД.

    «Также поручено уделить особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения и реформированию местной полицейской службы, в том числе повышению статуса участковых инспекторов», - заключил Н. Ораз.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Цифровой Казахстан Костанайская область Общество Правоохранительные органы
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