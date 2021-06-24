Девять полицейских наградили медалями в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за добросовестное исполнение служебных обязанностей и за проявленное мужественно в спасении жизни людей 9 сотрудников департамента полиции Атырауской области были награждены медалью «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Награды сотрудникам полиции в торжественной обстановке вручил начальник ДП Атырауской области полковник Камза Умбеткалиев.

«Выражаю благодарность за ваше мужество и отвагу, за то, что рискуя своей жизнью, спасаете людей от беды. Ваши действия еще раз доказывают, что вы остаетесь верными своей клятве»,- сказал Камза Умбеткалиев.

Напомним, 14 апреля примерно в 01:30 старший лейтенант полиции, участковый инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции города Атырау Алибек Каиргалиев без какой-либо техники проник с балкона четвертого этажа на третий этаж и спас 7-летнюю девочку, которая случайно изнутри закрылась в квартире.

11 апреля 2021 г. в 04:10 поступило сообщение на пульт «102» Жылыойского отдела полиции о том, что возник пожар в одной из многоэтажек города Кульсары. В этот момент старший лейтенант полиции А.Т. Шахаев, младший лейтенант полиции А.А. Тойгулов, капитан полиции Ж.Н. Тулепов и старший лейтенант полиции А.М. Марат патрулировали на закреплённом за ними административном участоке. Когда полицейские прибыли на место инцидента, горела одна из квартир первого этажа многоэтажки. Сотрудники полиции, рискуя своей жизнью, вывели из огня жителей горевшей квартиры и из соседей. Благодаря профессионализму и мужеству полицейских были спасены жизни 14 человек, 10 из которых подростки.

16 марта 2021 года в 01:00 ночи возник пожар в одном из домов села Алга Макашского сельского округа Курмангазинского района. Пожар вовремя заметили участковые инспекторы полиции Талгат Рахимов, Биржан Махмудов и старший сержант полиции Бакытжан Кадырбаев. Они вынесли из огня 4 взрослых и 3 детей. До приезда пожарных полицейские смогли потушить огонь.

11 марта 2021 года в 20:00 в мкр. Балыкши города Атырау двое 15-летних подростков провалились под лёд реки Урал. Услышав крики мальчиков, капитан полиции А. Кабдуллаев, рискуя своей жизнью, принялся спасать детей. Вызволив из воды детей, он привел их в свой дом, где до приезда скорой согрел и переодел.