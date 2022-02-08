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Девять павильонов стабфонда работают в Семее

8 Февраля 2022 21:36
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Девять павильонов стабфонда работают в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее работают девять павильонов стабфонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Semeynews.kz.

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Р егулярно ведется мониторинг цен на социально-значимые продукты. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказала исполняющая обязанности руководителя городского отдела предпринимательства Амина Сыздыкова.

«В целях сдерживания цен ведется ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты питания, подписываются меморандумы с объектами торговли о применении торговых надбавок, не превышающих 15%. Региональным стабилизационным фондом для города на 2021-2022 годы закуплено 3100 тонн плодовоовощной продукции, в том числе 1500 тонн картофеля и 1600 тонн овощей, – сказала Амина Сыздыкова.

Павильоны расположены по адресам: пр.Ауэзова (в районе ТД «Семей»), в поселке Восточный (возле магазина «Камбар»), возле остановки в микрорайоне Энергетик, ул.Юности (возле жилого дома №9), 342 квартал (в районе магазина «Мереке»), 14 микрорайон (рядом с остановкой, возле жилого дома по ул.2-я Школьная, 1Б), ул. Би Боранбая, ул. Чимкентская (в районе магазина «Дина»), 1 микрорайон (возле магазина «Шаншырак»).


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#Восточно-Казахстанская область   #Цены и тарифы  
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