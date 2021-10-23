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    19:43, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Девять памятников культуры отремонтируют в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее отремонтируют девять памятников культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В марте этого года была утверждена Дорожная карта по сохранению объектов историко-культурного наследия города Семей на 2021-2025 годы. Согласно Дорожной карте запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ девяти памятников истории и культуры. Об этом на пресс-конференции в РСК руководитель городского отдела культуры и развития языков Назерке Аккожина.

    «Планируется реставрация мечети Т. Каукенова, здания метизно-фурнитурного завода (бывшая мельница купца Мусина), здания насосной станции, пожарного депо, спортивной школы (бывшая синагога), Дома губернатора (ныне областной историко-краеведческий музей), Дома почтальона Липухина (ныне литературно-мемориальный дом-музей Достоевского), музея имени семьи Невзоровых, одноминаретной мечети. Вместе с тем, постановлением акимата ВКО, памятник Алихану Бокейханову, расположенный на пересечении улиц Мәңгілік Ел и Шугаева, в парке Победы, внесен в список памятников», – сообщила Назерке Аккожина.

    В июне также состоялось выездное заседание городского маслихата, где члены комиссии посетили четыре памятника истории и культуры города. Один из них, дом, в котором жил М. О. Ауэзов в 1918-1920 годах, где нынешний собственник строения обратился с просьбой решить вопрос с ремонтом кровли и прокладкой отопления.

    Что касается памятника истории и культуры дома купца Сахно (гостиница «Бинар»), датированного 1900 годом, специалистами проверено техническое состояние памятника, составлен акт о техническом состоянии. Также рекомендовано в течение месяца провести ремонтно-восстановительные работы. В настоящее время с собственником ведутся ремонтно-восстановительные работы памятника.

    Еще один важный объект города – здание бывшей женской гимназии 1873 года постройки, расположенное по улице Уранхаева, 17. На сегодняшний день собственником здания является ТОО «Semey mall». 25 февраля текущего года было инициировано проведение историко-культурной экспертизы. Заключением рекомендуется предусмотреть возможность восстановить и сохранить половину сооружения в южном угловом участке улиц Чайжунусова и Уранхаева.

    «Что касается здания по адресу улице Найманбаева, 187, решением Восточно-Казахстанской областной комиссии по охране историко-культурного наследия одобрено придание статуса памятника истории и культуры местного значения данному зданию, решение комиссии направлено на согласование в специальную комиссию при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан. Далее протоколом заседания специальной комиссии было решено придать статус памятника истории и культуры местного значения купеческого особняка. На данный момент постановление Восточно-Казахстанской области о включении данного здания в государственный список памятников истории и культуры находится на стадии согласование в аппарате акима Восточно-Казахстанской области. Также на баланс отдела было передано здание одноминаретной мусульманской мечети по адресу улица Жумабаева, 17. На данный момент ведется работа по изготовлению правоустанавливающих документов с подачей бюджетной заявки на выделение необходимых средств. Также отделом разработана карта памятников города с использованием QR — кодов. Сотрудниками отдела ведется систематическая работа по осмотру охранных табличек. По результатам проверок в уполномоченный орган был направлен перечень городских памятников города по замене устаревших охранных табличек», – заключила Назерке Аккожина.


    Теги:
    Культура Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество
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