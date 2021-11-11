Девять пьяных водителей за один день остановили на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские за два дня выявили 1,4 тысячи нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 76 нарушений связаны с превышением скорости, 45 – нарушений правил маневрирования, 26 – непредоставления преимущества пешеходам и в 12 случаях водители создали на дорогах аварийную ситуацию.

Самая пугающая статистика – количество пьяных водителей. За один день полицейские остановили девять машин, за рулем которых находились нетрезвые жители региона.

«Ночью на пульт «102» поступило сообщение о том, что водитель автомашины марки «Toyota», нетвердо управляя машиной, создает аварийную ситуацию на дороге. Проверка показала, что находящийся за рулем 32-летний мужчина не имеет права управления. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии опьянения. Решением суда за вождение в нетрезвом виде мужчина получил наказание в виде 20 суток ареста. Каждый из водителей, севших за руль после употребления спиртного, рискует жизнью, либо может стать преступником, совершив ДТП с тяжкими последствиями. В отношении них будут приниматься самые жесткие меры», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Всего с начала года на дорогах области полицейские остановили 849 нетрезвых водителей.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» продлится в регионе до 17-го ноября.