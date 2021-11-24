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Девять пьяных водителей за два дня остановили на дорогах СКО

24 Ноября 2021 23:00
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Девять пьяных водителей за два дня остановили на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за два дня полицейские остановили девять автомобилей, за рулем которых находились пьяные водители, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, последний случай зарегистрировали накануне в Петропавловске. Возле магазина в центре города остановили «ГАЗ 3302-14». От 47-летнего горожанина исходил запах алкоголя. Медосвидетельствование показало состояние опьянения. Мужчина пытался оправдаться тем, что сел за руль в связи с вызовом на работу. О том, что он представлял опасность для всех участников дорожного движения, водитель грузовика не думал.

«С 22-го ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». В усилении задействовано свыше 400 сотрудников полиции. К любителям нетрезвой езды применяются самые строгие меры, предусмотренные законодательством: административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления на 7 лет», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Всего за два дня на дорогах области выявили 880 различных правонарушений.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Дороги  
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Автор:

Олеся Жуковень

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