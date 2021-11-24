Девять пьяных водителей за два дня остановили на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за два дня полицейские остановили девять автомобилей, за рулем которых находились пьяные водители, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, последний случай зарегистрировали накануне в Петропавловске. Возле магазина в центре города остановили «ГАЗ 3302-14». От 47-летнего горожанина исходил запах алкоголя. Медосвидетельствование показало состояние опьянения. Мужчина пытался оправдаться тем, что сел за руль в связи с вызовом на работу. О том, что он представлял опасность для всех участников дорожного движения, водитель грузовика не думал.

«С 22-го ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». В усилении задействовано свыше 400 сотрудников полиции. К любителям нетрезвой езды применяются самые строгие меры, предусмотренные законодательством: административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления на 7 лет», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Всего за два дня на дорогах области выявили 880 различных правонарушений.