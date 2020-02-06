Девять обнальных фирм создала преступная группа в ВКО и Павлодарской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресечена деятельность еще одной организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.
В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий «STOP-Oбнал» Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с областной прокуратурой и Департаментом КНБ пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
В ходе проверки установлено, что организаторы преступной группы с 2018 по 2020 год, создав девять предприятий, осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Суммарный оборот деятельности подконтрольных предприятий ОПГ составил свыше 4 млрд. тенге.
По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и криптоключи, чековые книжки, девять миллионов тенге.
В настоящее время организаторы преступной группы взяты под стражу, ведется досудебное расследование.
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