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Девять обнальных фирм создала преступная группа в ВКО и Павлодарской области

6 Февраля 2020 13:00
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Девять обнальных фирм создала преступная группа в ВКО и Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресечена деятельность еще одной организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

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В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий «STOP-Oбнал» Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с областной прокуратурой и Департаментом КНБ пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

В ходе проверки установлено, что организаторы преступной группы с 2018 по 2020 год, создав девять предприятий, осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Суммарный оборот деятельности подконтрольных предприятий ОПГ составил свыше 4 млрд. тенге.

По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и криптоключи, чековые книжки, девять миллионов тенге.

В настоящее время организаторы преступной группы взяты под стражу, ведется досудебное расследование.





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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Павлодарская область, Видео,
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