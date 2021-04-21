Девять объектов начали работу по проекту ASHYQ в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области началась реализация пилотного проекта ASHYQ. За несколько дней более 20 предпринимателей подали заявки на участие в проекте, 9 из которых успели получить разрешение на работу в системе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, управления предпринимательства и промышленности региона, а также РПП «Атамекен» посетили несколько объектов города Кокшетау, начавших работу по проекту.

«Мобильное приложение ASHYQ позволяет контролировать передвижение лиц, у которых зарегистрирован желтый или красный статус. Желтый статус у лиц, которые находятся в базе как контактные лица с больным КВИ, красный статус у тех, кто болен КВИ и имеет положительный ПЦР-тест. Если он попытается пройти на объекты, участвующие в проекте, то его данные высветятся и сразу же попадут к нам. После этого санитарные службы начинают работать с этими лицами вплоть до применения административных мер взыскания, а это штраф по ч.3 ст. 462 КоАП РК», - поделилась заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Сауле Садвакасова.

Акмолинские бизнесмены уже начали работу в пилотном проекте ASHYQ. По словам эксперта палаты предпринимателей Акмолинской области Жайсана Беккожина, на сегодня в регионе около 20 объектов подали заявку на участие в проекте, 9 из них уже получили QR-код (7 - в Кокшетау и 2 - в Степногорске) и начали работать в системе. Больше всего заявок поступает из сферы общественного питания.

Приложение призвано облегчить работу предпринимателей, так долго страдающих от карантина и пандемии. И если даже Акмолинская область продолжит пребывать в «красной» зоне, предприниматели, благодаря новому проекту, смогут работать в выходные дни.

Впрочем, и для акмолинцев особой проблемы приложение не составит. Если человек не зарегистрирован в ASHYQ, то его статус на входе могут проверить с помощью ИИН.

Как пояснил Ж. Беккожин, если же в течение трех дней на объекте не будет фиксации посетителей, предприниматель на две недели исключается из программы. При повторной регистрации – исключение идет уже на два месяца. Это позволит мониторить соблюдение сканирования посетителей заведений.

С 26 апреля к проекту ASHYQ начнут подключаться все регионы Акмолинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Акмолинская область подключилась к пилотному проекту ASHYQ, разработанному для контроля эпидемиологической ситуации в стране.