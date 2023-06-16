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Девять новых школ примут учеников в этом году в Атырауской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 12:57
Девять новых школ примут учеников в этом году в Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области уже в этом году девять новых школ примут своих первых учеников. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов, передает МИА «Казинформ».

На сегодня в Атырауской области в очереди на детские сады зарегистрированы 17 438 детей. В регионе имеется четыре аварийные школы, а также одиннадцать школ с трёхсменным обучением.

В связи с этим, местными исполнительными органами ведется планомерная и систематизированная работа по устранения проблемных вопросов в сфере дошкольного и школьного образования. С учетом демографического роста в конкретном населенном пункте (наличию детей дошкольного возраста), ведётся строительство семнадцати детских садов с общим количеством мест на 4 140 детей. Это тринадцать детсадов в городе Атырау и пригороде (3 540 мест) и четыре детских сада в районах (600 мест). Планируется, что девять детских садов будут сданы в эксплуатацию уже летом этого года, еще семь детсадов предполагается сдать в 2024 году. По одному детсаду готовится проектно-сметная документация.

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В этом году по региону планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию девять школ с общим количеством мест на 13 540 учеников – пять школ в Атырау и пригороде (10 400 мест) и четыре школы в районах (3140 мест). В общей сложности, на строительство пяти школ будут привлечены средства из местного бюджета, для двух школ – финансы частных инвесторов, а две школы будут построены в рамках государственно-частного партнёрства.

По Атырауской области запланировано завершение строительства и сдача в эксплуатацию шестнадцати школ с общим количеством мест на 21 600 учеников. Из них на две школы средства будут выделены из местного бюджета, а строительство остальных четырнадцати школ будет профинансировано из республиканского бюджета. Также следует отметить, что девять школ, планируемых к сдаче в 2024 году, будут построены в рамках национального проекта «Комфортная школа» на данный момент идет процедура заключения договор, ожидается что строительство школ 9 школ по этому проекту начнется уже этим летом.

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