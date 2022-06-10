10 Июня 2022 01:41

Девять новых пляжей откроют в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается активная подготовка к купальному сезону. Всего спасателями региона обследовано 85 водоемов, по итогам чего даны 78 положительных заключений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, спасателями региона обследовано 85 водоемов, среди которых и озеро Копа.

«На сегодняшний день нами обучено 120 общественных спасателей, которые будут осуществлять дежурство на пляжах. Кроме того, в купальный сезон дополнительно планируется открытие и функционирование девяти новых официальных пляжей, из которых шесть коммунальных и три частных. Дежурство на коммунальных пляжах осуществляется на четырех озерах – Зерендинское, Щучье, Копа и Боровое. Все оборудование, снаряжение на воде в техническо-исправном состоянии, однако многое зависит от поведения самих граждан», – сказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым.

В рамках профилактики спасателями совместно с департаментом полиции и местными исполнительными органами проведено 4573 рейда, по результатам которых к административной ответственности привлечено 308 человек.

«Работа по созданию безопасной инфраструктуры и условий для отдыха граждан на акваториях области продолжается и находится на постоянном контроле», - добавил К. Касым.

Ранее сообщалось о том, что в купальный сезон в районе новой набережной города Кокшетау планируют открыть пляж.