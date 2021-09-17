Девять нарушителей карантина выявлено среди столичных заведений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы вот уже несколько месяцев работают в круглосуточном режиме, проверяя объекты предпринимательства города на предмет соблюдения требований карантина. За прошедший день зарегистрировано несоблюдение ограничительных мер в 9 заведениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

За прошедшие сутки, 16 сентября, мониторинговые группы выявили нарушения на 9 объектах предпринимательства города.

Так, в районе Сарыарка проигнорировали карантин в игровом клубе «Good Game». Не соблюдали ограничительные меры и в баре «Панаехали», расположенном в Байконырском районе. С нарушением режима работы функционировало кафе «F16-ZEINE» в районе Алматы.

В список нарушителей района Есиль попали 6 заведений общепита: кафе «Khan El Khalili», караоке-бар «INCOGNITO», клуб «LOTO CLUB», бар «Tequila», бар «Bariton» и кафе «Панаехали».

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

Стоит отметить, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Поэтому жители и гости столицы должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. Для обеспечения безопасности здоровья, как своего, так и окружающих, гражданам следует пройти вакцинацию против коронавируса, поскольку иммунизация вакциной является единственным эффективным методом борьбы с опасным вирусом.