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    15:50, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Девять нарушителей карантина наказали за сутки в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме, выявляя нарушения карантина на объектах предпринимательства города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Так, за сутки 15 октября девять столичных заведений допустили различные нарушения ограничительных и карантинных мер.

    В районе Алматы установленный режим работы игнорировали ресторан «Лапша», кафе «Киш миш», «Gentles», лаундж-бар «Мармелад».

    Не соблюдали карантин в лаундж-баре «Барвиха», игровом клубе «Oina», караоке «Рыба моей мечты», которые расположены в Сарыаркинском районе.

    Также в список нарушителей попали ресторанный комплекс «Garage» и рестобар «Inforno» в районе Есиль.

    Собранные материалы в отношении владельцев заведений направлены в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

    Необходимо отметить, что, не смотря на снижение активности заболеваемости, единственной эффективной защитой от коронавируса на сегодня является формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации, а также соблюдение санитарных норм.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Астана
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