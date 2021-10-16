Девять нарушителей карантина наказали за сутки в Нур-Султане
Так, за сутки 15 октября девять столичных заведений допустили различные нарушения ограничительных и карантинных мер.
В районе Алматы установленный режим работы игнорировали ресторан «Лапша», кафе «Киш миш», «Gentles», лаундж-бар «Мармелад».
Не соблюдали карантин в лаундж-баре «Барвиха», игровом клубе «Oina», караоке «Рыба моей мечты», которые расположены в Сарыаркинском районе.
Также в список нарушителей попали ресторанный комплекс «Garage» и рестобар «Inforno» в районе Есиль.
Собранные материалы в отношении владельцев заведений направлены в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.
Необходимо отметить, что, не смотря на снижение активности заболеваемости, единственной эффективной защитой от коронавируса на сегодня является формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации, а также соблюдение санитарных норм.