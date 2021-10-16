Девять нарушителей карантина наказали за сутки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме, выявляя нарушения карантина на объектах предпринимательства города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, за сутки 15 октября девять столичных заведений допустили различные нарушения ограничительных и карантинных мер.

В районе Алматы установленный режим работы игнорировали ресторан «Лапша», кафе «Киш миш», «Gentles», лаундж-бар «Мармелад».

Не соблюдали карантин в лаундж-баре «Барвиха», игровом клубе «Oina», караоке «Рыба моей мечты», которые расположены в Сарыаркинском районе.

Также в список нарушителей попали ресторанный комплекс «Garage» и рестобар «Inforno» в районе Есиль.

Собранные материалы в отношении владельцев заведений направлены в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

Необходимо отметить, что, не смотря на снижение активности заболеваемости, единственной эффективной защитой от коронавируса на сегодня является формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации, а также соблюдение санитарных норм.