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    03:34, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Девять нарушителей карантина наказали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 июля мониторинговые группы столицы выявили нарушения карантинного режима на 8 объектах предпринимательства. В заведениях не соблюдался масочный режим, социальное дистанцирование, к тому же здесь продолжали принимать посетителей после полуночи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Мониторинговые группы по выявлению нарушений карантина объектами предпринимательства работают в усиленном круглосуточном режиме. Поскольку немало столичных заведений продолжают игнорировать саннормы, ограничения, введенные с целью стабилизировать эпидситуацию в городе. Подобное халатное отношение, как со стороны предпринимателей, так и горожан ведет к росту заболеваемости опасным вирусом.

    Так, за прошедшие сутки, 4 июля к административной ответственности привлечены 9 нарушителей карантина.

    В районе Алматы не соблюдали установленный режим работы сауны «Aqua club», «King» и бар «Панаехали».

    Кафе «Кега» и «Астана Рок», расположенные в Сарыаркинском районе, продолжали функционировать после полуночи. К тому же в каждом из них на момент проверки находилось до 40 человек.

    Аналогичные нарушения допустили 4 заведения общепита в районе Есиль: рестобар «Кабера», бары «Панаехали», «Fish bar», ресторан «Monto Brianco». Кроме того, персонал не соблюдал масочный режим.

    Все собранные материалы в отношении нарушителей карантина переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Напомним, эпидситуация в городе остается нестабильной. Растет количество случаев заражения КВИ. Учитывая это, жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется соблюдать все саннормы, ограничительные меры.


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