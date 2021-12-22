Девять мусорных полигонов построят в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из 456 мест для размещения твердых бытовых отходов только 16 имеют разрешительные документы. Об этом сказал на брифинге руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Если сравнивать с информацией департамента экологии, предоставленной в феврале прошлого года, ситуация за почти двухлетний период не изменилась.
По-прежнему всего 3,5% свалок имеют соответствующие документы. Остальные, вероятно, назвать полигонами нельзя. Одна из крупных несанкционированных свалок находится буквально в 18 километрах от Петропавловска. Экологи даже подавали в суд на сельский акимат из-за ущерба, который наносит часто тлеющая гора мусора.
С «мертвой точки» дело сдвинулось только в части оформления земельных актов. В феврале прошлого года их было 252. В этом году, по словам Б. Исманова, акты есть у 308 объектов.
«Разработана проектно-сметная документация на строительство девяти полигонов ТБО в районных центрах и крупных населенных пунктах области», - добавил Б. Исманов.
Напомним, «мусорную» проблему внесли в реестр экологических проблем региона.
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