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Девять млрд тенге убытков ежегодно несет Казпочта – управляющий директор компании

3 Марта 2020 12:28
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Девять млрд тенге убытков ежегодно несет Казпочта – управляющий директор компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Казпочта» ежегодно несетки убытки в размере 9 млрд тенге. Об этом заявила управляющий директор по персоналу и управлению изменению компании Акмарал Найзабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Рынок электронной коммерции ежегодно развивается во всем мире. И мы на этом рынке растем достаточно серьезно. Но с другой стороны у нас есть ряд услуг, которые приносят компании убытки. В частности, из 3,3 тыс. отделений, которые существуют сегодня в Казпочте 2,7 тыс. нерентабельны. Наша сеть приносит нам порядка 9 млрд убытков ежегодно», - сказала Акмарал Найзабекова на расширенном заседании Комитета по экономическому развитию, инновационной политике и предпринимательству в Сенате.

Она рассказала, какие именно направления наиболее убыточны для компании.

«Это содержание самой инфраструктуры, содержание машин и прочего транспорта, доставочных участков и заработная плата сотрудников. Мы выполняем социально-значимую функцию, и естественно мы не можем закрывать отделения. Только в прошлом году мы получили более 4 млрд тенге субсидий от государства, но всю сумму расходов субсидии не закрывают», - отметила спикер.

Она также пояснила, за счет чего расходы удается перекрывать.

«Поэтому мы за счет других услуг, выполняемых в основном в городе (супермаркеты посылок, к примеру), мы где-то перекрываем эти вопросы. В прошлом году был утвержден Закон, благодаря которому мы открыли бондовый склад, который позволяет осуществлять транзитные услуги. Мы рассчитываем за счет развития электронной коммерции и за счет вовлечения бизнеса путем расширения нашей сети сократить часть своих затрат на инфраструктуру. В итоге мы выходим в плюс, но ненамного. В среднем, 200-300 млн тенге составляет доход компании», - заключила А. Найзабекова.


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Ключевые слова: Связь, ТВ, IT,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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