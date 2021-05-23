Девять млн рублей бюджетных средств похитили в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой комплекса «Байконур» признано законным возбуждение уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам проведенной прокуратурой проверки, было установлено, что в 2019 году сотрудники Государственного казенного учреждения «Инженерные работы», используя свои служебные полномочия, предусмотрели в проектно-сметной документации заведомо завышенную стоимость капитального ремонта кровель жилых домов города Байконура.

«Искусственно создав условия для ограничения конкуренции, а также заключения государственного контракта с конкретной коммерческой организацией, под видом его исполнения, они похитили бюджетные денежные средства в размере более 9 миллионов рублей (более 52 млн. тенге – прим. ред.)», - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор комплекса «Байконур» передал материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по факту выявленного хищения бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений - пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на полное и объективное установление всех обстоятельств совершенных противоправных деяний, а также возмещения причиненного бюджету города Байконура ущерба. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры комплекса «Байконур».

Администрация года Байконура также подтвердила, что 19 мая 2021 года следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершённое в особо крупном размере должностными лицами, в том числе организаций, подведомственных администрации города Байконура.