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Девять миллионов тенге за несуществующее авто отдал аферисту житель Алматинской области

6 Декабря 2021 15:35
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Девять миллионов тенге за несуществующее авто отдал аферисту житель Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Девять миллионов тенге за несуществующее авто отдал аферисту житель Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В дежурную часть Илийского районного управления полиции обратился местный житель о принятии мер в отношении некого мужчины, который продал ему несуществующее авто за 9 млн тенге.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных работ задержали уроженца Алматинской области, который обманывал граждан, предлагая им купить дорогую машину за более низкую цену. А после получения денежных средств от пострадавших злоумышленник больше не выходил на связь, – рассказал заместитель начальника Илийского РУП Айдар Абдрахманулы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по ст.190 ч.4 УК РК. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности из-за мошенничества, а также в отношении него доказаны четыре факта. Подозреваемый водворен в ИВС Илийского РУП.



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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Видео   #МВД РК  
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