Девять миллионов тенге растратил работник предприятия в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9 млн тенге растратил работник ТОО в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В территориальный отдел полиции обратился специалист службы безопасности одного из ТОО и сообщил, что сотрудник магазина, работая в должности специалиста по административно-хозяйственной деятельности департамента эксплуатации и обслуживания объектов, одним из основных видов деятельности которого является оптово-розничная торговля, совершил присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, с использованием своего служебного положения.

Установлено, что задержанный 40-летний мужчина с декабря 2019 по ноябрь 2020 года реализовывал свой преступный план.

Присваивал поступающие в магазин товары и продавал на реализацию в другие точки. В ходе досудебного расследования выяснилась недостача:

- «Антисептики» в количестве 400 единиц;

– «Дождевой плащ» в количестве 62 единиц;

– «Футболка Поло» в количестве 59 единиц.

- Другие товары, поступающие на склад ТОО.

Общая сумма недостачи составила 738 единиц на сумму более 9 миллионов тенге. По данному факту следствие возбудило уголовное дело по ст.189 ч.3 п.1 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Он водворен в ИВС.