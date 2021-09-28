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    15:00, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Девять миллионов тенге растратил работник предприятия в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9 млн тенге растратил работник ТОО в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В территориальный отдел полиции обратился специалист службы безопасности одного из ТОО и сообщил, что сотрудник магазина, работая в должности специалиста по административно-хозяйственной деятельности департамента эксплуатации и обслуживания объектов, одним из основных видов деятельности которого является оптово-розничная торговля, совершил присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, с использованием своего служебного положения.

    Установлено, что задержанный 40-летний мужчина с декабря 2019 по ноябрь 2020 года реализовывал свой преступный план.

    Присваивал поступающие в магазин товары и продавал на реализацию в другие точки. В ходе досудебного расследования выяснилась недостача:

    - «Антисептики» в количестве 400 единиц;

    – «Дождевой плащ» в количестве 62 единиц;

    – «Футболка Поло» в количестве 59 единиц.

    - Другие товары, поступающие на склад ТОО.

    Общая сумма недостачи составила 738 единиц на сумму более 9 миллионов тенге. По данному факту следствие возбудило уголовное дело по ст.189 ч.3 п.1 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Он водворен в ИВС.

    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Алматы для mail.ru Правоохранительные органы
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