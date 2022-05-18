18 Мая 2022 19:06

Девять медицинских организаций проводят диализ в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Диализ пациенты с почечной недостаточностью могут получить на базе девяти медицинских организаций региона. Процедура полностью оплачивается фондом медстрахования. В этом году на эту услугу запланировано более 3,6 млрд тенге, в том числе 56,7 млн тенге – на перитонеальный диализ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе на учете с почечной недостаточностью в терминальной стадии состоят 670 человек. Все они нуждаются в пересадке почки. В ожидании донорских органов пациенты проходят диализ – процедуру искусственного очищения крови. Десять пациентов, семь из которых дети, находятся на перитонеальном диализе.

Перитонеальный диализ, в отличие от гемодиализа, не требует использования сложного оборудования и относительно безопасен.

«Это более щадящий вид диализа, но он подходит не всем. При перитонеальном диализе в брюшную полость пациента заливается специальный раствор на основе глюкозы. Этот раствор «забирает» из крови ненужные вещества, шлаки, то есть очищает ее. Вся процедура длится примерно 4–6 часов. Проводится она в домашних условиях. Все родители прошли обучение и знают, как ее проводить», – рассказал врач-нефролог областной детской клинической больницы Максим Горбатов.

Раствор для проведения диализа и расходники для процедуры родители получают в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи. Самому маленькому четырёхлетнему пациенту в год требуется больше 1000 пакетов раствора, пациентам постарше, как правило, в два раза больше.

«Одному пациенту для диализа ежедневно необходимо три пакета раствора, для другого – шесть. Это зависит от показателей крови. Дети каждые три месяца проходят обследование в Национальном научном центре материнства и детства, по результатам которого определяется, насколько эффективно назначенное лечение, при необходимости вносятся коррективы», – добавил Максим Горбатов.

После 18 лет пациенты с почечной недостаточностью переходят на гемодиализ или остаются на перитонеальном диализе до пересадки почки. За 2020–2021 годы в регионе донорские почки пересадили двум подросткам, одному – с помощью посмертного донорства.