Девять медалей завоевали казахстанцы за день на ЧА по гребле на байдарках и каноэ

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ в Таиланде завершился очередной соревновательный день. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанцы завоевали еще 9 медалей сегодня, 25 марта.

«Золото»:

Татьяна Токарницкая, Ольга Шмелева (байдарка-двойка, 500 метров);

Виктор Степанов, Сергей Емельянов, Мерей Медетов, Тимофей Емельянов (каноэ-четверка, 500 метров);

Гульжайна Тыныбекова, Дарья Корыткина, Ульяна Кисилева, Ольга Сурмина (каноэ-четверка, 500 метров);

Ольга Шмелева, Ирина Подойникова, Наталья Сергеева, Татьяна Токарницкая (байдарка-четверка, 500 метров).

«Серебро»:

Иван Лукьянов, Сергей Токарницкий (байдарка-двойка, 500 метров);

Ольга Шмелева (байдарка-одиночка, 500 метров);

Ольга Сурмина, Маргарита Торлопова (каноэ-двойка, 500 метров).

«Бронза»:

Сергей Емельянов, Тимофей Емельянов (каноэ-двойка, 500 метров);

Сергей Емельянов (каноэ-одиночка, 500 метров).

Напомним, вчера Казахстан завоевал десять медалей.



