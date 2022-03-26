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    20:21, 25 Март 2022 | GMT +6

    Девять медалей завоевали казахстанцы за день на ЧА по гребле на байдарках и каноэ

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    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ в Таиланде завершился очередной соревновательный день. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанцы завоевали еще 9 медалей сегодня, 25 марта.

    «Золото»:

    Татьяна Токарницкая, Ольга Шмелева (байдарка-двойка, 500 метров);

    Виктор Степанов, Сергей Емельянов, Мерей Медетов, Тимофей Емельянов (каноэ-четверка, 500 метров);

    Гульжайна Тыныбекова, Дарья Корыткина, Ульяна Кисилева, Ольга Сурмина (каноэ-четверка, 500 метров);

    Ольга Шмелева, Ирина Подойникова, Наталья Сергеева, Татьяна Токарницкая (байдарка-четверка, 500 метров).

    «Серебро»:

    Иван Лукьянов, Сергей Токарницкий (байдарка-двойка, 500 метров);

    Ольга Шмелева (байдарка-одиночка, 500 метров);

    Ольга Сурмина, Маргарита Торлопова (каноэ-двойка, 500 метров).

    «Бронза»:

    Сергей Емельянов, Тимофей Емельянов (каноэ-двойка, 500 метров);

    Сергей Емельянов (каноэ-одиночка, 500 метров).

    Напомним, вчера Казахстан завоевал десять медалей.



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