Девять медалей завоевали казахстанцы за день на ЧА по гребле на байдарках и каноэ
Казахстанцы завоевали еще 9 медалей сегодня, 25 марта.
«Золото»:
Татьяна Токарницкая, Ольга Шмелева (байдарка-двойка, 500 метров);
Виктор Степанов, Сергей Емельянов, Мерей Медетов, Тимофей Емельянов (каноэ-четверка, 500 метров);
Гульжайна Тыныбекова, Дарья Корыткина, Ульяна Кисилева, Ольга Сурмина (каноэ-четверка, 500 метров);
Ольга Шмелева, Ирина Подойникова, Наталья Сергеева, Татьяна Токарницкая (байдарка-четверка, 500 метров).
«Серебро»:
Иван Лукьянов, Сергей Токарницкий (байдарка-двойка, 500 метров);
Ольга Шмелева (байдарка-одиночка, 500 метров);
Ольга Сурмина, Маргарита Торлопова (каноэ-двойка, 500 метров).
«Бронза»:
Сергей Емельянов, Тимофей Емельянов (каноэ-двойка, 500 метров);
Сергей Емельянов (каноэ-одиночка, 500 метров).
Напомним, вчера Казахстан завоевал десять медалей.