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Девять лет длится реконструкция группового водопровода в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
7 Июня 2023, 19:07
Девять лет длится реконструкция группового водопровода в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области затягивается реконструкция Пресновского и Соколовского групповых водопроводов. Первый начали в 2014-м году, второй – в 2018-м, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона Айдарбек Сапаров поднял этот вопрос. Аким области считает, что ответственные госорганы из рук вон плохо решают проблему. Он поручил и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлу Шилову ускорить работу по корректировке проекта.

«С центральными госорганами мы провели работу по затянувшимся проектам. Это касается реконструкции Пресновского, Соколовского групповых водопроводов. С 2014-го года там проблемы. Выделенные деньги уже нужно осваивать. Корректировка еще не закончилась. Вопрос необходимо решать быстрее. Восемь лет ждем. Если не будете требовать работу, не будет ее. Деньги из года в год не осваиваются, корректировка не проводится. У нас половина сел зависит от групповых водопроводов», - сказал А.Сапаров.

Всего по области централизованным водоснабжением обеспечены 415 сёл, или 65%. Ждут его еще в 220 населенных пунктах. При этом самые низкие показатели обеспеченности водой – не более 40% - в Тайыншинском и районе Шал акына.


Северо-Казахстанская область   ЖКХ   Вода  
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