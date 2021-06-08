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    18:37, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Девять квартир выделили детям-сиротам в селах Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, а в селе Курылыс установят многофункциональный корт. Около 20 грантов на общую сумму 15 млн тенге планируется выделить молодым бухаржыраусцам. О поддержке молодёжи и перспективах развития района рассказал руководитель управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области Биржан Алимжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бухар-Жырауский район активно развивается. И появляются новые перспективы для комфортного проживания и трудоустройства молодёжи. Так, например, для детей-сирот в сёлах Доскей и Уштобе было выделено девять квартир. В этом году запланировано обеспечить жильём ещё 16 молодых людей из этой категории.

    В районном центре будет введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Его общая площадь составит 1 675 кв. м. Также в посёлке Ботакара откроется коворкинг-центр.

    «В селе Тогызкудук будет установлена мини-футбольная площадка, в Акбеле и Курылысе появятся многофункциональные футбольные и хоккейные корты. На уровне района планируется вручить около 20 грантов для молодых предпринимателей», – отметил Биржан Алимжанов.

    Подъёмные по программе «С дипломом – в село!» будут выплачены 53 молодым специалистам. В рамках программы «Еңбек», по проекту «Молодёжная практика», в районе будут трудоустроены 30 человек. В отрядах «Жасыл ел» задействуют 180 человек. А ещё шестеро молодых людей примут участие в проекте «Первое рабочее место».

    Комплексная работа по повышению благосостояния молодёжи района будет продолжена.


    Теги:
    Социальная поддержка Карагандинская область Общество
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