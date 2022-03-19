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    17:00, 19 Март 2022 | GMT +6

    Девять клубов по интересам для молодых педагогов открыли в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В клубах по интересам изъявили желание принять участие 242 молодых педагога, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На базе общеобразовательных школ Павлодара открыты 9 клубов по интересам: домбры, гитаре, шахматам, тоғыз кумалак, волейболу, баскетболу, футболу, SMM-маркентингу в социальных сетях, английскому языку», - сообщили в отделе образования города Павлодара.

    По данным гороно, новые клубы созданы для поддержки и улучшения творческой деятельности, развития взаимодействия, успешной социализации и полноценной самореализации молодых учителей.

    «Клубы созданы для развития коммуникативных навыков, профессиональной и творческой деятельности, формирования лидерских качеств, навыков выступления на публике», - рассказал методист отдела образования города Куандык Тайболатов.

    Он добавил, что, приходя в клубы, молодые педагоги знакомятся между собой и делятся опытом. Этот проект рассчитан на дальнейшее развитие и профессиональный рост тех, кто недавно стал учителем.

    «На сегодня в клубах по интересам изъявили желание принять участие 242 молодых педагога. В дальнейшем количество участников будет пополняться», - дополнили в отделе образования областного центра.


    Теги:
    Образование Павлодарская область
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