Девять клубов по интересам для молодых педагогов открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В клубах по интересам изъявили желание принять участие 242 молодых педагога, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На базе общеобразовательных школ Павлодара открыты 9 клубов по интересам: домбры, гитаре, шахматам, тоғыз кумалак, волейболу, баскетболу, футболу, SMM-маркентингу в социальных сетях, английскому языку», - сообщили в отделе образования города Павлодара.

По данным гороно, новые клубы созданы для поддержки и улучшения творческой деятельности, развития взаимодействия, успешной социализации и полноценной самореализации молодых учителей.

«Клубы созданы для развития коммуникативных навыков, профессиональной и творческой деятельности, формирования лидерских качеств, навыков выступления на публике», - рассказал методист отдела образования города Куандык Тайболатов.

Он добавил, что, приходя в клубы, молодые педагоги знакомятся между собой и делятся опытом. Этот проект рассчитан на дальнейшее развитие и профессиональный рост тех, кто недавно стал учителем.

«На сегодня в клубах по интересам изъявили желание принять участие 242 молодых педагога. В дальнейшем количество участников будет пополняться», - дополнили в отделе образования областного центра.