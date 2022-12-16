Девять кг мефедрона изъяли у 20-летнего алматинца

16 Декабря 2022, 00:51

КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ - 9 кг мефедрона изъяли у 20-летнего парня в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«13 декабря при проведении ОПМ «Правопорядок» сотрудниками УПН департамента полиции области и УП Карасайского района было остановлено авто. В ходе осмотра в салоне обнаружен черный полиэтиленовый пакет со свертками, обмотанными скотчем с порошкообразным содержимым. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по ст. 297 ч.3 п.1,3 УК РК. Подозреваемый 20-летний алматинец дал признательные показания. Судебно-химическая экспертиза показала, что обнаруженное вещество является мефедроном, весом 9 кг. В настоящее время проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз», - говорится в сообщении.