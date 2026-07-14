Девять казахстанских боксеров поборются за «золото» чемпионата Азии U19

Джакарта (Индонезия) в эти дни принимает чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастом до 19 и 23 лет, передает Kazinform со ссылкой на olympic.kz.

В рамках турнира состоялись полуфинальные поединки в категории U19. По их итогам девять представителей Казахстана вышли в финал.

За золотые медали будут биться Адиль Асканбай (до 50 кг), Акжурек Калабай (до 65 кг), Камила Оспанова (до 70 кг), Бибарыс Аширбай (до 70 кг), Айдана Убайдуллакызы (до 80 кг), Тимур Тайбеков (до 80 кг), Руслан Ахметов (до 85 кг), Зарина Толыбай (свыше 80 кг) и Владислав Саможонов (свыше 90 кг).

Бронзовыми призерами чемпионата стали Мадира Жумакан (до 48 кг), Едыге Нургожа (до 55 кг), Акнур Турсынгали (до 57 кг), Айсулу Мухит (до 65 кг) и Жалгас Утебеков (до 90 кг).

Финальные поединки в возрастной категории U19 пройдут 15–16 июля.