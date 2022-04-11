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Девять казахстанцев выздоровели от пневмонии с признаками КВИ за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 апреля в Казахстане зарегистрировано 9 выздоровевших от заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88778, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82419.
Ранее сообщалось, что 12 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.
Лечение от КВИ продолжают получать 2 122 казахстанца.
Семь человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки.