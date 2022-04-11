Девять казахстанцев выздоровели от пневмонии с признаками КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 апреля в Казахстане зарегистрировано 9 выздоровевших от заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88778, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82419.

Ранее сообщалось, что 12 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.

Лечение от КВИ продолжают получать 2 122 казахстанца.

Семь человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки.











