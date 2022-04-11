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    09:00, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Девять казахстанцев выздоровели от пневмонии с признаками КВИ за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 апреля в Казахстане зарегистрировано 9 выздоровевших от заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88778, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82419.

    Ранее сообщалось, что 12 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.

    Лечение от КВИ продолжают получать 2 122 казахстанца.

    Семь человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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