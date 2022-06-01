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Девять казахстанцев выздоровели от COVID-19
1 Июня 2022 10:11

Девять казахстанцев выздоровели от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам: в городе Алматы - 6, в Актюбинской области - 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 015 человек.

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