11:28
1 Июня 2022 10:11
Девять казахстанцев выздоровели от COVID-19
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
По регионам: в городе Алматы - 6, в Актюбинской области - 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 015 человек.
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