11:28
1 Июня 2022 11:00
Девять казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 128 человек (–78+ и 50 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах находятся 48 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 80 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 9 казахстанцев находятся в тяжелом состоянии.
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