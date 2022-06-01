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Девять казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии
1 Июня 2022 11:00

Девять казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 128 человек (–78+ и 50 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 48 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 80 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 9 казахстанцев находятся в тяжелом состоянии.


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