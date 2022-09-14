Девять казахстанцев преодолели первый раунд квалификации на WTT Contender Almaty

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском Центре настольного тенниса ADD стартовал международный турнир WTT Сontender Almaty, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В первый день в квалификации сыграли 15 казахстанцев и девять из них преодолели первый раунд.

Искандер Харки (Казахстан) - Людовик Гомбош (США) - 3:2

Владислав Захаров (Казахстан) - Аззам Алим (Саудовская Аравия) - 3:0

Дастан Кенжигулов (Казахстан) - Джит Чандра (Индия) - 3:2

Бакдаулет Акимали - Эрик Райтер (оба Казахстан) - 3:1

Сагантай Курмамбаев (Казахстан) - Никита Панов (Узбекистан) - 3:1

Жанерке Кошкумбаева (Казахстан) - Аружан Камалова (Узбекистан) - 3:1

Ангелина Романовская - Айя Алимбаева (обе Казахстан) - 3:1

Гулчехра Хусейнова (Казахстан) - Розалина Хаджиева (Узбекистан) - 3:2

Александра Смирнова – Анель Бахыт (обе Казахстан) - 3:0

Ирисбек Артукметов (Казахстан) - Лю Йебо (Китай) - 0:3

Алсу Сапарова (Казахстан) - Зан Сяотун (Китай) - 0:3

Арай Ашкеева (Казахстан) - Вивьен Шольц (Люксембург) - 0:3

Сегодня, 14 сентября, состоится второй день квалификации.













Фото: moldova.sports.md















