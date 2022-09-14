Девять казахстанцев преодолели первый раунд квалификации на WTT Contender Almaty
В первый день в квалификации сыграли 15 казахстанцев и девять из них преодолели первый раунд.
Искандер Харки (Казахстан) - Людовик Гомбош (США) - 3:2
Владислав Захаров (Казахстан) - Аззам Алим (Саудовская Аравия) - 3:0
Дастан Кенжигулов (Казахстан) - Джит Чандра (Индия) - 3:2
Бакдаулет Акимали - Эрик Райтер (оба Казахстан) - 3:1
Сагантай Курмамбаев (Казахстан) - Никита Панов (Узбекистан) - 3:1
Жанерке Кошкумбаева (Казахстан) - Аружан Камалова (Узбекистан) - 3:1
Ангелина Романовская - Айя Алимбаева (обе Казахстан) - 3:1
Гулчехра Хусейнова (Казахстан) - Розалина Хаджиева (Узбекистан) - 3:2
Александра Смирнова – Анель Бахыт (обе Казахстан) - 3:0
Ирисбек Артукметов (Казахстан) - Лю Йебо (Китай) - 0:3
Алсу Сапарова (Казахстан) - Зан Сяотун (Китай) - 0:3
Арай Ашкеева (Казахстан) - Вивьен Шольц (Люксембург) - 0:3
Сегодня, 14 сентября, состоится второй день квалификации.
Фото: moldova.sports.md