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    13:45, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Девять казахстанцев преодолели первый раунд квалификации на WTT Contender Almaty

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском Центре настольного тенниса ADD стартовал международный турнир WTT Сontender Almaty, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В первый день в квалификации сыграли 15 казахстанцев и девять из них преодолели первый раунд.

    Искандер Харки (Казахстан) - Людовик Гомбош (США) - 3:2

    Владислав Захаров (Казахстан) - Аззам Алим (Саудовская Аравия) - 3:0

    Дастан Кенжигулов (Казахстан) - Джит Чандра (Индия) - 3:2

    Бакдаулет Акимали - Эрик Райтер (оба Казахстан) - 3:1

    Сагантай Курмамбаев (Казахстан) - Никита Панов (Узбекистан) - 3:1

    Жанерке Кошкумбаева (Казахстан) - Аружан Камалова (Узбекистан) - 3:1

    Ангелина Романовская - Айя Алимбаева (обе Казахстан) - 3:1

    Гулчехра Хусейнова (Казахстан) - Розалина Хаджиева (Узбекистан) - 3:2

    Александра Смирнова – Анель Бахыт (обе Казахстан) - 3:0

    Ирисбек Артукметов (Казахстан) - Лю Йебо (Китай) - 0:3

    Алсу Сапарова (Казахстан) - Зан Сяотун (Китай) - 0:3

    Арай Ашкеева (Казахстан) - Вивьен Шольц (Люксембург) - 0:3

    Сегодня, 14 сентября, состоится второй день квалификации.




    Фото: moldova.sports.md






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