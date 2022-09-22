22 Сентября 2022, 23:17

Девять инвестиционных проектов в сфере туризма реализуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Девять инвестиционных проектов в сфере туризма реализуют в Атырау. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с комплексным планом социально-экономического развития Атырауской области на 2021-2025 годы планируется реализовать девять инвестиционных проектов на 10,8 млрд тенге с созданием 338 рабочих мест.

«В этом году построены этнопарк «Нурлы-Тал» в городе Атырау, туристическая рыболовная база в Курмангазинском районе, кемпинг по трассе Актобе-Атырау в Макатском районе, кемпинг «AMANDYG» в Исатайском районе, а в Курмангазинском районе завершена реконструкция туристической базы «Кигаш». Также ведется строительство визит-центра «Сарайшык» в Махамбетском районе и семейного парка активного отдыха в городе Атырау. Кроме того, запланировано строительство санаторно-оздоровительного комплекса на берегу соленого озера Индер в период с 2022 по 2024 годы и базы отдыха «Эльдорадо» в Махамбетском районе в период с 2024 по 2025 годы», – сообщил Нурбол Жанабеков.

В текущем году в области в сфере внутреннего и въездного туризма 57,7 тыс. человек оказано услуг на сумму 1 млрд 722 млн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество приезжих туристов увеличилось в два раза.