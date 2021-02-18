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    18:35, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Девять иностранцев в Павлодарской области будут выдворены из РК

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция продолжает операцию по выявлению нарушений миграционного законодательства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Осуждён судом к выдворению из страны гражданин Узбекистана, который в октябре прошлого года уже был привлечён за нарушение правил пребывания, но мужчина не выехал из страны в установленный срок, а продолжал незаконно осуществлять трудовую деятельность в Республике Казахстан. Теперь нарушитель не сможет въехать в Казахстан в течение пяти лет», - рассказал на брифинге начальник управления миграционной службы дорожной полиции Павлодарской области Арман Уалиев.

    Этот случай, по данным правоохранительных органов, выявили во время операции «Мигрант», которая в регионе началась 17 февраля и продолжится до 19 февраля. За два дня этого оперативно-профилактического мероприятия в области девять работодателей оштрафовали за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы.

    «Выявлены 36 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Из них по девяти гражданам других государств приняты решения о выдворении из страны, - отметили в пресс-службе. - Также стражами правопорядка 53 иностранцам урегулирован правовой статус нахождения в Казахстане».


    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
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