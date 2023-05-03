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Девять иностранцев незаконно работали на стройке в Экибастузе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Мая 2023, 14:51
Девять иностранцев незаконно работали на стройке в Экибастузе Фото: polisia.kz

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Девять иностранцев незаконно работали на стройке в Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Граждан Узбекистана, незаконно занимавшихся строительством здания сельского клуба в селе Байет в Экибастузе, выявили сотрудники миграционной службы Азария Шукубаева и Снежанна Захарова в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

«За осуществление трудовой деятельности без разрешения уполномоченного органа граждан Узбекистана привлекли к административной ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК. Наложен штраф на каждого в размере 25 МРП. Также за привлечение иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений по части 1 статьи 519 КоАП РК наказан и работодатель», – сообщил начальник областной миграционной службы Даулет Искаков. Департамент полиции Павлодарской области просит граждан не нарушать миграционное законодательство Республики Казахстан.


Павлодарская область   МВД РК   мигранты  
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