РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:09, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    Девять граждан Пакистана пытались незаконно пересечь границу Казахстана – КНБ

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О задержании иностранных граждан сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

    «15 февраля 2023 года военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и отдела полиции Меркенского района задержаны девять граждан Исламской Республики Пакистан, которые пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу в Республику Казахстан», - говорится в публикации пресс-службы КНБ РК.

    В отношении задержанных уполномоченным органом начато досудебное расследование.


    Фото: пресс-служба КНБ РК


    Теги:
    Пакистан Происшествия Граница Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!