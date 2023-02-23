Девять граждан Пакистана пытались незаконно пересечь границу Казахстана – КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О задержании иностранных граждан сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

«15 февраля 2023 года военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и отдела полиции Меркенского района задержаны девять граждан Исламской Республики Пакистан, которые пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу в Республику Казахстан», - говорится в публикации пресс-службы КНБ РК.

В отношении задержанных уполномоченным органом начато досудебное расследование.

Фото: пресс-служба КНБ РК