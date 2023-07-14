Девять грантов в университеты распределены между победителями олимпиады юных геологов

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» в Алматинской области состоялось торжественное закрытие I Республиканской полевой олимпиады юных геологов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В олимпиаде принимали участие 200 детей 9-11 классов со всех регионов Казахстана. Юные геологи соревновались по различным геологическим дисциплинам – палеонтологии, минералогии, петрографии, геологический разрез, геологический маршрут, шлиховое опробование, техника безопасности и организация полевой стоянки.

Всего было представлено 16 команд из городов: Астана, Алматы, Актобе, Караганды, Шахтинск, Костанай, Кокшетау, Актау, Уральск, Шымкент, Кызылорда, Рудный, Сатпаев, Талдыкорган, Усть-Каменогорск и Индерский район (Атырауская область).

Результаты I Республиканской полевой олимпиады юных геологов-2023: первое место – команда «Сармат», город Уральск; второе место – команда «Геобайт», город Костанай; третье место – команда «Сарыарка», город Караганда.

На торжественном закрытии председатель Комитета геологии МИИР РК Ерлан Акбаров, председатель попечительского совета Корпоративного фонда «Жас геолог» Галым Нуржанов, доктор геолого-минералогических наук Балтабек Куандыков, генеральный директор ТОО «ERG Exploration» Азамат Шалабаев и директор корпоративного фонда «Жас геолог» Жанат Исмаилова поздравили учащихся и всех, кто причастен к данному мероприятию.

Судьями соревнований выступили ведущий профессорско-преподавательский состав Satbayev University, профессоры Казахстанско-Британского технического университета, Карагандинского технического университета им. Абылкаса Сагинова, опытные сотрудники ТОО «Qazaq Geophysics» и ERG.

Победителям в личном зачете I Республиканской полевой олимпиады юных геологов были присуждены 9 грантов в Satbayev University (Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева), КБТУ (Казахстанско-Британский технический университет) и Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева на геологические специальности.

Грант Satbayev University по итогам соревнований в личном зачете получили:

Рамазанова Фариза, город Астана, команда «Альтаир»

Малянин Даниил, город Костанай, команда «Геобайт»

Юстус Дмитрий, город Костанай, команда «Геобайт»

Грант КБТУ по итогам соревнований в личном зачете получили:

Айтбай Анар, город Астана, команда «Альтаир»

Оспан Аян, город Астана, команда «Альтаир»

Аманжол Диас, город Караганда, команда «Сарыарка»

Грант Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева по итогам соревнований в личном зачете получили:

Талғатұлы Ерболат, Атырауская область, команда «Индерборит»

Гайдар Мақсат, Атырауская область, команда «Индерборит»

Кенжеғали Жұбанышбек, Атырауская область, команда «Индерборит»

Ректор Satbayev University, представители КБТУ и Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева лично вручили гранты победителям.

«Ранняя профориентация и поддержка детского геологического движения могут сыграть ключевую роль в решении кадровых проблем в области геологии. Предоставление возможностей для детей изучать и интересоваться геологией поможет им развить навыки и стимулировать интерес к этой науке. Организация олимпиады юных геологов помогает выявить талантливых и мотивированных учащихся, которые в будущем могут стать востребованными специалистами в этой области. Сотрудничество между университетами, предприятиями и государственными органами способствует созданию программ профессиональной подготовки, которые соответствуют требованиям предприятий и рынка труда», - отмечают организаторы мероприятия.

Организаторами мероприятия выступили ТОО «Kazakhmys Barlau» и Корпоративный фонд «Жас геолог».