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Девять единиц незаконного оружия изъяли у жителей Павлодарской области

21 Января 2022 20:00
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Девять единиц незаконного оружия изъяли у жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Девять единиц незаконного оружия изъяли у жителей Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Для поддержания общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах на территории Павлодарской области с 13 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

«В результате стражи порядка выявили свыше 2,5 тысяч административных правонарушений, том числе 121 факт мелкого хулиганства, 449 фактов распития и появления в общественных местах в пьяном виде, 621 лицо привлекли за проживание без регистрации и без документов, удостоверяющих личность», –рассказал исполняющий обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что из незаконного оборота изъяли 9 единиц оружия, 41 патрон, резиновую палку ПР-73 и нож.

К примеру, в ходе отработки в поселке Солнечный полицейскими остановлена автомашина Uaz Patriot. При досмотре в салоне авто изъято гладкоствольное ружье.

В других случаях у пятерых сельчан изъяты незарегистрированные гладкоствольные и нарезные ружья, патроны.

По всем фактам в отношении нарушителей за незаконное хранение незарегистрированного в органах полиции оружия возбуждены административные производства по статье 482 КоАП РК. Назначены баллистические экспертизы.

Со слов одного из нарушителей, ружье нашел летом на свалке, и теперь решил проверить в рабочем оно состоянии или нет. Разобранное ружье нес в рюкзаке.

«Полицией осуществлялся досмотр личного автотранспорта, проходила проверка документов, в том числе правоустанавливающих, а также документов, удостоверяющих личность граждан. Так, сотрудниками роты патрульной полиции при патрулировании города Экибастуза на пересечении улиц Беркимбаева-Пшембаева была остановлена автомашина ВАЗ-2104. При визуальном осмотре на ремне брюк был замечен запрещенный предмет, а именно нож. Предмет был изъят. Назначена экспертиза», – сообщил Жаскайрат Каиров.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #Безопасность   #МВД РК  
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