Девять дней до старта: на Байконуре продолжается подготовка к запуску на МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космическом комплексе «Байконур» продолжается подготовка к запуску ракет-носителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ближайший старт с Байконура назначен на 9 апреля 2020 года, в этот день запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».

В соответствии с графиком подготовки, специалистами выполнен комплекс технологических операций по стыковке корабля с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя. Подготовка экипажей, стартового комплекса, ракеты-носителя и космического корабля ведутся в плановом режиме, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

К полету на Международную космическую станцию (МКС) готовится экипаж 63-ей экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, астронавта NASA Кристофера Кэссиди. Их дублеры — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт NASA Стивен Боуэн.

Необходимо отметить, что на Байконуре - и в городе, и на космодроме - введен режим повышенной готовности по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с программой полета Международной космической станции, пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» и экипажем МКС-63 назначен на 9 апреля 2020 года, в 14 часов 05 минут по времени Нур-Султана.



