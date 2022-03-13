Девять детей заболели сальмонеллезом с начала года в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За 2021 год в Акмолинской области было зарегистрировано 35 случаев сальмонеллезной инфекции. А с начала 2022 года выявлено уже девять случаев заболевания. Все они приходятся на детей до 14 лет. О том, что такое сальмонеллез и как избежать заражения, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Светлана Данчева.

Так, по словам собеседницы, за истекший период 2021 года в Акмолинской области было зарегистрировано 35 случаев сальмонеллезной инфекции, не связанных с объектами общественного питания. Преобладающее большинство – 26 случаев – приходится на детей до 14 лет. Наибольшее количество зарегистрировано в городах Кокшетау (16 случаев) и Степногорске (8), Бурабайском (7), Астраханском (2) районах и по одному случаю в Целиноградском районе и районе Биржан Сал.

«С начала 2022 года зарегистрировано девять случаев сальмонеллезной инфекции: семь – в Кокшетау, два – в Степногорске. Все случаи приходятся на детей до 14 лет. Все случаи заболеваний носят единичный характер», - поделилась С. Данчева.

Как отметила главный специалист, сальмонеллез – это острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода Salmonella, попадающими в организм человека с пищевыми продуктами животного происхождения. Она характеризуется разнообразными клиническими проявлениями от бессимптомного носительства до тяжелых септических форм.

«Пути заражения сальмонеллезом многообразны: наиболее частый – пищевой, чаще всего при употреблении мяса животных и птиц, а также яиц. Микробы попадают в продукты при недостаточной кулинарной обработке, неправильном хранении и нарушении элементарных правил личной гигиены. Источником заражения могут быть также и животные, чаще всего домашние (крупный рогатый скот, свиньи, кошки, собаки), птицы, люди, больные сальмонеллезом или здоровые носители инфекции. Заразиться сальмонеллезом можно и через загрязненную воду – при ее питье или купании.

«Симптомы заболевания могут быть выражены ярко, а могут и не проявляться. Однако в большинстве случаев отмечаются повышение температуры, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, многократный жидкий водянистый стул. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности. В этом случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Чаще болезнь протекает в форме острого гастрита, гастроэнтерита или гастроэнтероколита», - пояснила С. Данчева.

Спикер призвала своевременно и тщательно мыть руки с мылом, не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли или с рук, сомнительного качества, с истекшим сроком реализации, не пить некипяченое молоко, не упакованное в стерильную тару, а также избегать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами.

«Правильно приготовленная пища может быть загрязнена путем соприкосновения с сырыми продуктами. Необходимо использовать отдельные разделочные доски и ножи для разделки продуктов, мыть куриные яйца перед использованием, не употреблять сырые и варить их не менее пяти минут после закипания, сохранять скоропортящиеся продукты в холодильниках в пределах допустимых сроков хранения, а если приготовленные блюда остаются на следующий день, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке», - резюмировала спикер.