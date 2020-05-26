Девять детей выпали из окон в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. руководителя управления ДЧС города Нур-Султан Еркин Отаргалымұлы рассказал о проблеме падения детей из окон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна проблема, актуальная для летнего периода – это открытые окна. К сожалению, приходится констатировать, что с 2018 года по настоящее время, согласно информации департамента, зарегистрирован 51 случай падения детей из окон. Из них 38 детей получили различные травмы, 13 падение с летальным исходом. Только в текущем году зарегистрировано 9 подобных случаев. Основная проблема – это то, что дети остаются одни в комнате, без присмотра», - сказал Еркин Отаргалымұлы во время онлайн-брифинга.

Он поделился рекомендациями, как избежать трагедии.

«Слыша, что на улице играют дети, ввиду своей любознательности ребенок естественным образом тянется к окну. В этой связи, в целях предупреждения таких случаев рекомендуем убрать мебель, которая может способствовать тому, что ребенок по ней забрался на подоконник. Помимо этого, в настоящий момент широко применяются москитные сетки, которые создают лишь мнимую защиту», - отметил спикер.

«На самом деле, сетка предназначена только для защиты от насекомых. Они не выдерживают вес ребенка и он выпадает вместе москитной сеткой. Поэтому, уважаемые родители, призываем вас не оставлять детей одних без присмотра», - заключил Еркин Отаргалымұлы.



