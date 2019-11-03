Девять детей погибли при взрыве бомбы в Афганистане

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – В результате взрыва в районе Дакар провинции Тахар на северо-востоке Афганистана погибли девять детей, сообщают источники в афганских силах безопасности. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Взрывное устройство на обочине дороги сработало в тот момент, когда рядом проходили школьники. В результате погибло девять детей, один ребенок получил ранения.

Местные власти считают, что взрывное устройство было установлено боевиками движения «Талибан».

Талибы пока не прокомментировали инцидент.