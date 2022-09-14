Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Девять детей отравились в школьной столовой в Павлодарской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Сентября 2022, 22:01
Девять детей отравились в школьной столовой в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Санэпидемиологи предположили, что ученики могли отравиться в школьной столовой, потому что они все там питались, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Первое экстренное извещение из районной больницы об учениках основной общеобразовательной школы №2 с возможным пищевым отравлением поступило в 09:00 9 сентября. Еще четверо обратились за медпомощью в 15:00. Все пациенты – ученики одной школы.

«В этот же день в 20:40 поступило последнее экстренное извещение об учащемся этой же школы, – рассказали в областном управлении санэпидконтроля. – Дети жаловались на рвоту, боль в животе, диарею, повышенную до 39 градусов температуру», - сообщили в районной больнице.

Из девяти заболевших самый младший – ученик нулевого класса, самые старшие – два девятиклассника.

Как рассказал главный врач щербактинской районной больницы Алмаз Мекишев, пятерым помощь оказали в приемном покое и отправили на амбулаторное лечение. Четверых детей направили на госпитализацию в детскую областную больницу.

Санэпидемиологи предположили, что ученики могли отравиться в школьной столовой, потому что они все там питались, но версию еще не подтвердили.

«При эпидемиологическом расследовании выяснили, что 7 и 8 сентября дети ели рожки, гречку с котлетами, свекольник, сосиски в тесте, пили яблочный сок, компот, – дополнили в областном управлении санэпидконтроля. – В домашнем очаге все контактные лица здоровы».

Специалисты начали внеплановые проверки в столовой школы №2, в том числе обследуют сотрудников ИП, работающих в общепите. Отобрали на анализ питьевую воду и продукты. Результаты лабораторных исследований пока не готовы, но специалисты уже выявили несколько нарушений, в том числе отсутствие допуска к работе у повара, нарушение условий хранения суточных проб.

Между тем, у госпитализированных детей выявили бактерии рода шигелл – ShigellaSonne. Они показывают наличие пищевого отравления. Новых случаев пищевых отравлений в школе №2 не зарегистрировано. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее девять человек отравились в сауне в Аксу. Они купались в бассейне.


Фото: pavlodarnews.kz

Павлодарская область   Происшествия   Регионы   Павлодар   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану