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    00:01, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Девять детей объявляли в розыск с начала года в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские в течение двух часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, мама ребенка обратилась в городское управление полиции около пяти часов вечера.

    К поискам ребенка подключились инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые, оперативники и патрульные полицейские. В то же время волонтёры распространяли объявление в популярных пабликах. Мальчика нашли стражи порядка через пару часов.

    «С начала года родители девять раз заявляли в полицию о пропаже детей. Во всех случаях полицейские устанавливали местонахождение несовершеннолетних в кратчайшие сроки. Отмечу, что полицейские и волонтёры выработали эффективный механизм взаимодействия. Информационная поддержка поисковых мероприятий в социальных сетях служит хорошим подспорьем в работе полиции. Волонтёры лично принимают участие в розысках без вести пропавших», - сказал начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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