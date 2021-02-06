Девять детей объявляли в розыск с начала года в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские в течение двух часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мама ребенка обратилась в городское управление полиции около пяти часов вечера.

К поискам ребенка подключились инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые, оперативники и патрульные полицейские. В то же время волонтёры распространяли объявление в популярных пабликах. Мальчика нашли стражи порядка через пару часов.

«С начала года родители девять раз заявляли в полицию о пропаже детей. Во всех случаях полицейские устанавливали местонахождение несовершеннолетних в кратчайшие сроки. Отмечу, что полицейские и волонтёры выработали эффективный механизм взаимодействия. Информационная поддержка поисковых мероприятий в социальных сетях служит хорошим подспорьем в работе полиции. Волонтёры лично принимают участие в розысках без вести пропавших», - сказал начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.