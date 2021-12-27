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Девять человек заболели ковид-пневмонией за сутки в Казахстане
27 Декабря 2021 08:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 25 декабря в Казахстане зафиксировано девять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
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Зарегистрировано два летальных исхода.
Выздоровели 16 человек.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84016, летальных случаев - 5213, выздоровевших - 76717.
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