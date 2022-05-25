25 Мая 2022 10:39

Девять человек заболели и трое выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 710 случаев, из них: в городе Нур-Султане – два, в городе Алматы – четыре, в городе Шымкенте – один, в Акмолинской области – один.

Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане три человека. Из них в городе Нур-Султане – один, в городе Алматы – двое.

«Всего в стране выздоровели 1 млн 291 тыс. 960 казахстанцев от COVID-19», - говорится в публикации МВК на официальном Telegram-канале.