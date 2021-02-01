Девять человек спасены из снежного заноса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудники местного ДЧС провели аварийно-спасательные спасательные работы на 95 км автодороги «Ушарал-Достык», где из пяти грузовых автомашин были эвакуированы девять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спасателей, автодорога «Ушарал-Достык» закрыта для всех видов автотранспорта, из-за ухудшения погодных условий, сильного ветра и плохой видимости с 22.30 часов 29 января, однако грузовые автомашины попали на дорогу до её закрытия, они направлялись со стороны г. Ушарала по направлению ст. Достык.

«Водители грузовых автомашин провели двое суток в салонах своих машин и отказывались от эвакуации, ждали улучшения погодных условий. Сотрудники ДЧС Алматинской области все это время поддерживали с ними связь. После того, как у них закончились продукты питания и горюче-смазочные материалы, они согласились на эвакуацию. 31 января в 22.50 часов силами спасателей ДЧС Алматинской области девять человек из пяти автомашин были эвакуированы в безопасное место, никто из граждан в медицинской помощи не нуждался», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.