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    18:41, 23 Январь 2023 | GMT +6

    Девять человек спасены из снежного плена на автодороге Ушарал-Достык

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщила о спасении из снежного плена девяти человек в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ».

    22 января 2023 года в 19:50 часов в ДЧС Жетысуской области поступило сообщение о том, что в Алакольском районе на автодороге «Ушарал-Достык» из-за погодных условий (буран, нулевая видимость) в снежном заносе застряли автомашины с людьми, на место вызова незамедлительно были направлены спасательные подразделения из села Акши и станции Достык.

    В 9:00 часов утра 23 января из снегозаносимого участка «Ыргайты», где порывы ветра на тот момент составляли более 30 метров в секунду, из салона трех автомашин были спасены девять человек, которые доставлены в станции Достык. Никто из спасенных в медицинской помощи не нуждался.


    Кадр из видео/ t.me/qr_tjm


    Теги:
    Спасение Жетысуская область Дороги МЧС Погода Транспорт Происшествия, ЧС
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