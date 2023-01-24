Девять человек спасены из снежного плена на автодороге Ушарал-Достык

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщила о спасении из снежного плена девяти человек в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ».

22 января 2023 года в 19:50 часов в ДЧС Жетысуской области поступило сообщение о том, что в Алакольском районе на автодороге «Ушарал-Достык» из-за погодных условий (буран, нулевая видимость) в снежном заносе застряли автомашины с людьми, на место вызова незамедлительно были направлены спасательные подразделения из села Акши и станции Достык.

В 9:00 часов утра 23 января из снегозаносимого участка «Ыргайты», где порывы ветра на тот момент составляли более 30 метров в секунду, из салона трех автомашин были спасены девять человек, которые доставлены в станции Достык. Никто из спасенных в медицинской помощи не нуждался.

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